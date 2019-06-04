想「過個像人的日子」…街友偷竊被捕 熱心警仲介職業

2019-06-04 12:10

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市的吳姓男子是街友（遊民），閒晃時竊得放置於機車座椅上的皮夾，台中市警方依監視器畫面將他逮捕，他卻頗有醒悟的說，自己不想當街友，想找工作好好「過個像人的日子」，卻苦無管道，中市警局二分局育才派出所所長蕭登元，見他深具懊悔誠意，又得知一家清潔公司願意扶助弱者，請員警居中聯絡，促成這起職業仲介，吳男說，等他從地檢署出來後，會儘速向公司報到。

台中市施姓男子上月底在台中市北區北屯路的親親戲院看電影，把皮夾遺忘在機車座椅上，被人順手牽羊，育才所調閱周邊路口監視器畫面，發現竊賊是街友，平時在北區的一中商圈閒晃，本月2日員警巡邏經過雙十路與力行路口時，發現吳姓街友在人行道逗留，身形與穿著與親親戲院前竊嫌相似。

員警盤查並拿出監視器畫面，吳男見鐵證如山無從否認，坦承偷竊犯行，他交出贓款3600元與施男的皮夾、證件，全案依竊盜罪嫌法辦。

警方偵訊時，吳男說，自己不想當街友，想找工作好好「過個像人的日子」，卻苦無求職管道，所長蕭登元感受到吳男的誠意，轄內又有一家清潔公司願意扶助弱者，請員警居中聯絡，清潔公司的陳姓督導，立即到派出所與吳男詳談工作事宜，並願意提供員工宿舍給吳男，吳男也很滿意該公司提供的福利，他說，從地檢署出來，會立刻去公司報到，正式上工。

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