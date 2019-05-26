浪子戒毒開海產攤重啟人生 4年發5萬愛心便當給街友

2019-05-26 00:41

〔記者王捷／台南報導〕一間海產攤，逢週六都會發300個便當給街友，這個「愛心便當」持續發了4年，已發了5萬多盒，老闆歐光榮說，是希望人們能嚐到他「重新站起來」的力量。今年62歲的歐光榮說，年輕時不管是賭場、高利貸，只要跟錢有關什麼都碰，也染上毒品，風光時紙醉金迷、娶了3個老婆，現在他安身在小小的海產攤，他說還有下半餘生，都要歸功母親一句話，還有信仰的幫助，讓他浪子回頭21年。

綽號「黑矸仔（台語：黑瓶子）」的歐光榮15歲出來混，20多歲染上海洛因，曾因為毒品案入獄服刑，再次重返社會後又染毒，但經濟已不像當時這麼好，3位妻子輪流供應他吸毒都不夠，當他開口向母親要錢時，母親老淚縱橫塞給他一把鈔票，同時對他說：「她歹命，生了一個吸毒的兒子，這輩子再也沒辦法翻身。」

歐光榮回憶，母親的話如雷貫耳，讓他在毒癮中清醒，驚覺不行這麼下去，但他在戒毒時曾一度想自殺，不過想到3位妻子以及年邁的母親，決心離開複雜的環境，靠信仰與意志力戒毒。

「男人的眼淚要自己擦」這是歐光榮常講的一句話，戒毒後他一開始當臨時工、也當過保全，呼風喚雨的時光，似乎是上輩子的事，直到存了一筆錢開了海產攤，從完全不會切菜、被師傅騙，花了10多年才重新站起來。

大概4年前，歐光榮自稱受到神明指示，要他「有飯要分給大家吃」，所以開始發「愛心便當」，每個星期六店旁都聚滿街友，他們早上7、8點來排隊，就是等著11點領到一盒便當。

歐光榮曾看過一家三口牽著年幼的孩子排隊，如果看到孩童，歐光榮總會將孩子拉到角落，不讓孩子排隊，偷給他們一盒便當，因為便當總是供不應求，但不能苦到孩子。

歐光榮說，這一家三口在落魄時吃過他的便當，後來男主人重新出發，有好幾次回贈他50多顆高麗菜，要他分給需要的人。他的便當有菜、有肉，他想給需要的人吃好的，也希望他們吃完了有「重新站起來」的力量。

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