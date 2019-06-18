救護員「雲端」急救！ 用這圖挽回胸悶騎士一命

2019-06-18 14:43

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市47歲林姓男子上月騎車行經新生南路與仁愛路口時，因胸口悶痛停在路邊無法動彈，路人發現協助打119報案，消防救護員到場，先對他進行12導程心電圖檢查，並同步將心電圖上傳雲端，負責收治的台大醫院看到圖後，懷疑是心肌梗塞，到院後直入心導管室，1小時內成功打通阻塞血管，日前已康復出院。

消防局表示，急性心肌梗塞是冠狀動脈阻塞所引起的心肌損傷及壞死，嚴重時可能造成病人到院前心跳停止，依照目前治療指引，從病人抵達急診起算直到打通血管為止，建議應該在90分鐘內完成，「即時」接受治療除了降低死亡率，也能避免日後心臟衰竭的機會。

然而要縮短到院後的處理時間，國際上公認最好方法，是在到院前執行12導程心電圖檢查，也就是院前多花3分鐘，卻可以換得到院後提早約20分鐘的處理速度。

消防局自2017年2月起，4個高級救護分隊出勤時，針對疑似心肌梗塞的病人進行到院前12導程心電圖監測，並傳送醫院判讀決定是否啟動心導管流程，而今年1月起，更擴大辦理區域，中正、萬華、大安、士林及北投區消防分隊的中級救護員，經過專業訓練後，也配備心電圖機為疑似缺血性胸痛的病人執行檢查，並將心電圖結果傳送給醫師判讀，希望透過早期診斷以獲得快速治療，目標不只是拯救病人生命，更要減少長期併發症的發生。

消防局同時呼籲，如有心肌梗塞的四大症狀：胸痛（悶）、呼吸喘、冒冷汗及噁心時，應儘速撥打119，避免錯失搶救時機，提醒民眾若需要119緊急救護，請尊重救護人員專業，相信救護車會將病人護送到最適當的醫療機構，請勿指定送醫。

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