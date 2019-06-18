高雄「天坑」害騎士倒頭栽 工業局判賠649萬定讞

2019-06-18 14:40

〔記者張文川／台北報導〕高雄市黃姓工人，2015年6月2日傍晚騎機車從小港區北林路行經南區焚化爐出口前，一頭栽進路面一道長1.7公尺、寬1.1公尺的「天坑」大坑洞，導致顱內出血、顏面骨折，終生須請看護照料，他提告請求經濟部工業局國家賠償；一審判工業局應賠653萬元，二審改認定應賠649萬餘元，最高法今仍認定工業局道路工程管理有失，駁回上訴確定。

現年62歲的黃男認為，這段道路位於高雄市臨海工業區，是供公眾通行的公共設施，由工業局負責管理維護，應隨時注意維護道路平坦與安全，本應即時填補路面坑洞，以確保用路人權益與安全，卻疏未填補坑洞，也未設立警告標誌提醒用路人，管理有欠缺，害他顱內出血、左側顏面骨骨折，身體多處擦傷，須終生請看護全時照料，訴請國賠。

工業局辯稱，當時因梅雨鋒面過境，大量降雨，導致路面陷落，其轄下的高雄臨海工業區服務中心，在5月21日發現路面坑洞，隔天就通知包商進場修補，且事故路面是快車道，黃男不應騎機車駛入快車道。

不過，法院認為，服務中心既然會通知包商修補路面，就是預見了路面坑洞有可能發生意外，但卻未在塌陷路段設置警示標誌，顯見管理有缺失，導致黃男摔車受重傷，公務員疏失與人民身體財產受損之間，有因果關係，應負賠償之責，一審判賠653萬餘元。

二審高雄高分院依據事故鑑定報告，仍認定工業局應負8成肇因，超速駛入快車道的黃男也須負2成過失；黃男勞動力減損82%，以國人男性平均壽命計算，餘命距案發時還有22年又306天，重新計算各項費用後，判工業局應賠償醫療費、勞動能力減損、看護費、精神慰撫金等，一共649萬6711元，比一審少賠4萬多元。

最高法院今認同二審判決，駁回工業局的上訴，全案定讞。

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