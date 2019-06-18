遠航掏空案更審 副總吳勇璋認罪改判緩刑

2019-06-18 12:56

〔記者張文川／台北報導〕纏訟11年的遠東航空23億元掏空案，高等法院更審今天宣判，時任遠航財務處副總經理吳勇璋，一、二審都被判刑7年，更審時全盤認罪，今獲改判2年、緩刑5年，支付公庫300萬元，義務勞務80小時；原本被判刑6年6月的吳哥航空執行董事樓文豪，也獲改輕判2年徒刑。

另一被告、韓澳旅行社老闆石清榮，原本刑期3年，也在更審時認罪，改判1年10月、緩刑4年，緩刑條件是支付公庫150萬元、義務勞務60小時。可上訴。

至於全案主嫌，遠航前董事長崔湧、前總經理陳尚群，在台北地檢署2008年起訴移審台北地院後，棄保潛逃出境，2015年3月25日崔湧在美國自宅自殺身亡；另一位前董事長胡定吾，一、二審都獲判無罪，適用速審法而於二審確定無罪。

檢方起訴指出，崔湧與陳尚群等人在1997年起合謀以轉投資名義，用遠航資金成立遠邦投顧公司，再將遠邦的股權轉到個人名下，並核准由遠邦協助遠航管理，並擔任管理顧問，遠航每年支付管理費給遠邦，藉以掏空遠航資產長達10年。

陳尚群、吳勇璋、樓文豪等人，合夥以轉投資、假業務真掏空的手法，以支付包機費用、暫付超額責任兵險保費、履約保證金等名目，從遠航掏錢給韓澳旅行社、吳哥航空，造成遠航鉅額損失。

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