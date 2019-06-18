關渡橋奪命彎道 騎士遭曳引車輾斃

2019-06-18 11:51

〔記者王宣晴／新北報導〕26歲的金姓機車騎士今天上午騎車經過新北市關渡橋往五股方向，卻在下橋處疑滑倒自摔，在彎道處滑行後被捲入曳引車下，頭部疑遭右後輪輾過，警消獲報趕抵時，發現金男腦漿四溢，明顯死亡，黃姓曳引車駕駛也被帶回警局偵辦，全案依業務過失致死罪嫌偵辦。

今天上午7點49分，關渡橋往五股方向下橋處發生死亡車禍，該車禍佔用一個車道，導致上班車潮車流緩慢，警方派出8名警力在場戒護，並加強疏導交通，目前確認肇事的黃男酒測值為零，確切車禍原因仍待調查釐清，警方也通知金男家屬到案認屍。

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