愛情公寓網友當心 「平民版李宗瑞」迷姦女友恐關7年以上

2019-06-17 17:11

〔記者溫于德／台北報導〕「平民版李宗瑞」潘男，僅因女友在交往過程中「遲未答應前往男友家留宿」，心生不滿，竟在一次女友來訪時，涉嫌在白開水內加入安眠藥，成功迷昏後再硬上得逞。士林地檢署日前偵查終結，依最輕本刑7年以上的加重強制性交罪，將潘男提起公訴。

起訴指出，潘男在「愛情公寓」網站上認識阿美（化名）後交往，前年6月25日下午4時許，阿美應邀前往潘男住處；潘男色慾薰心，隨即在開水內摻入安眠藥，並交給阿美飲用，後見阿美意識模糊，隨即將人抱進房內硬上。

阿美後來清醒，潘男隨即開車載她返家，但阿美隔日凌晨身體依舊不適，前往醫院檢查，才知被性侵。

然而，潘男到案後雖承認性交但否認性侵，原因在於他並未在飲料內下藥，且阿美在性交過程也未說不，或是把他推開等，加上阿美返家時，在電梯內神色自若，在在證明他並未下藥性侵。

但阿美胞姊證稱，案發後幾天，阿美打電話告訴她被潘男下藥性侵，通話過程中，阿美聲音顫抖、語氣激動，且阿美與家人在案發前沒有服用安眠藥習慣；而阿美被害後性格轉變，只要提及本案都會哭泣、頭痛。

檢察官另透過潘男與阿美的LINE對話發現，潘男因阿美在交往過程，遲未答應前往男友家留宿，引起潘男不滿；此外，阿美也在案發後傳訊息向潘男表示：「我真的很難過，那天在你家，你怎麼可以趁我喝醉酒以後抱我到房間亂來呢」、「你明明趁我在你家喝醉後把我抱進房間…」等語。

檢察官認為，阿美在潘男家約2小時39分鐘，並非短暫，因此藥效若有消退，也符合常理，況且，阿美身處潘男家中，處於潘男實力支配下，且又服用安眠藥，即便因無力求援而未積極反抗，也不能苛責阿美，自然不能因阿美搭電梯未顯露出異狀，就認定潘男未下藥性侵。

起訴書也載明，潘男曾在2014年7月間，涉嫌趁網友酒醉時硬上，挨告性侵，雖經不起訴處分確定，但該案情節與本案雷同；綜合以上考量，依刑法第222條第1項第4款以藥劑強制交罪，將潘男起訴。

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