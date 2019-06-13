趁女友熟睡性侵 想學李宗瑞代價是5年8個月

2019-06-13 16:40

〔記者王定傳／新北報導〕26歲陳姓男子於2016年間，見女友小美（化名）服藥熟睡時性侵得逞，陳男面對女友質問時，竟回說「想學李宗瑞，想知道女生會不會有意識」數日後又以相同方式企圖性侵，小美驚醒拒絕，仍遭強行性侵，新北地院審理後依乘機性交及強制性交罪，判陳男5年8個月徒刑。

本案發生於2016年間，小美指證，陳男都趁她服藥後性侵，其中一次在案發前，陳男曾問她：「吃藥昏迷的女生是不是真的沒意識？」甚至說想試試看，她回說：「不可以這樣對我」不料，陳男仍趁她服藥後性侵，事後還坦言：「想學李宗瑞，想知道女生會不會有意識，想拿我當實驗品而已」，並以散布性愛影片，讓她出名一輩子都無法嫁人威脅，導致她不敢報案。

審理時，陳男辯稱，第一次性行為時，有經過女友同意，第二次時因女友拒絕而沒有繼續性行為；他的律師則主張，小美在案發後仍與陳男交往，直到雙方因金錢糾紛產生非常多案件後才提告，顯見小美遭性侵的想法是在分手後才出現，當下並無任何違反意願想法，亦有誣指動機。

合議庭認為，小美對遭性侵及如何發現等重要情節，前後證述相符，也與她向社工師所述內容一致，社工亦指證，陳男曾承認趁小美服藥後性侵，甚至說：「這樣很刺激，想測試服藥後是不是真的沒有感覺」等，加上2人爭執錄音顯示，小美曾質疑是否趁她服藥後性侵，陳男沒否認，判定有罪。

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