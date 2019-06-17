老翁把水塔當澡盆還大小便 住戶喝了1年多的臭臭水

2019-06-17 10:31

［記者楊政郡／台中報導］林男原租住在潭子區某社區大樓7樓（頂層），私租給中華電信架基地台賺取月租費1萬2千元，住戶發現抗議並將它拆除，他竟懷很在心，每月一次到頂樓水塔內洗澡並大小便，住戶只感覺水臭臭的，吃一年多才發現，報警後林還當眾嗆聲「沒把他們毒死，算不錯了」，該社區水質檢驗氨氮含量超標，林辯護人辯稱尿液稀釋對健康無影響！台中地院依妨害公眾飲水判1年8月，毀損社區物品判拘役60日，恐嚇判3月徒刑。

判決書指出，林男（69歲）原住在潭子區中興北路某社區7樓，2017年間住戶發現他私租頂樓給中華電信架設基地台，陳情抗議將它拆除，讓他減少收入，心生不滿，同年6月至2018年7月間，約每月一次頻率，跳進頂樓水塔內洗澡，並在水塔內大小便。

2018年2月還刮損電梯控制面板、同年7月社區頂樓進行排水管泥作，竟在水泥未乾前故意拉扯，讓水泥龜裂等破壞行為。

2018年7月社區住戶因長期發現水質臭臭的，終於從監視器中發現林男，跑到水塔內洗澡的荒唐事，將水質送驗氨氮含量超標，當月17日大樓住戶召開會議討論，並當場報警，警方到場林男還當眾恫嚇「我沒把他們毒死，算不錯了」。

林男坦承在水塔內洗澡、大小便，辯稱他也在用水塔內的水，沒那麼嚴重，辯護人稱尿液並非妨害衛生之物，經稀釋後尿液對健康無影響。

法官認為，尿液為人體排泄物，暴露在空氣中容易變質及含有細菌，是妨害衛生之物，對人體健康有一定影響。住戶得知吃到他人大小便，已經緊張惶恐，又聽到林男說「沒把他們毒死，算不錯了」，讓住戶更驚恐。

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