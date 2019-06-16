人妻懷胎9個月 發現老公外遇獲賠10萬

2019-06-16 23:34

〔記者王定傳／新北報導〕余姓女子去年間懷了第2胎且近9個月時，發現林姓丈夫與孔姓女子偷情，氣憤向2人求償50萬元，新北地院板橋簡易庭法官審理後判定2人有一同出遊、用餐親密交往行為，且拍照時相互依偎、身體緊貼，林男更曾裸露上身與孔女作勢親吻，已逾越一般朋友關係，判2人賠償10萬元，可上訴。

余女提訴指出，她婚後克盡媳婦之責，公婆對她無所挑剔，相處亦屬融洽，不料，去年7月間，她卻發現丈夫上網交友，且經常有夜歸或徹夜未歸情形，10月底進一步發現丈夫與孔姓女子交往。

余女指出，2人一起到異國料理餐廳用餐、合拍親密照片，甚至到旅館投宿過夜或休息，並且上身裸露親吻彼此，還一起到新北耶誕城約會，當時她已懷第2胎近9個月，卻須被迫在此情形下，接受丈夫外遇一事，痛苦不已提訴求償。

對此，孔女反駁，林男在交友網站謊稱自己是單身人士，隱瞞已婚身分，她才會被騙交往；林男也坦承與孔女是男女朋友，但又反控妻子常常讓他精神壓力無法釋放，只好向外放鬆，且他與孔女現已沒有聯繫。

法官審理後判定，孔女在知道林男已婚後，仍一同出遊、用餐，拍照時相互依偎、身體緊貼，林男更曾裸露上身與孔女作勢親吻，已逾越一般朋友關係，判賠10萬元，可上訴。

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