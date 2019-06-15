房仲將待租套房當炮房 房東撞見嘿咻超崩潰

2019-06-15 10:09

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名房東上週到自己套房巡視卻無法開門找來鎖匠，發現大門自屋內反鎖，鎖匠研判屋內有人與房東附耳聆聽動靜，竟聽到一對男女正在嘿咻的喘息聲，經急拍大門才有一名衣衫不整男子前來開門，定睛一看竟是委託租屋房仲，原來他帶女同事利用中午休息時間前來「開房間」辦事，誇張行徑讓房東差點崩潰。

據了解，該名房東在市區有多間套房出租，算是典型包租公，上週中午他心血來潮到其中一間準備出租的套房查看，但連續掏出多把鑰匙嘗試卻始終無法開啟大門，房東一度以為帶錯鑰匙急叩長期配合鎖匠前來，鎖匠根據經驗一看就知道大門從屋內反鎖，難怪房東怎麼樣都無法開門。

由於套房尚未租出去，房東滿臉疑惑原準備報警，鎖匠研判屋內應有人甚至不排除是宵小入侵，一時好奇與房東附身大門仔細聆聽屋內動態，沒想到未聽到翻箱倒櫃聲音，竟聽到一對男女正在翻雲覆雨的嘿咻聲，「我的房子怎麼變炮房」，怒火中燒的房東此時再也按捺不住，立即大力拍打大門要求屋內男女開門。

約莫過了一分鐘，才有一名衣衫不整的男子來開門，房東定睛一看竟是委託租屋的房仲，而他看到房東先是嚇了一大跳，接著強做鎮定表示是帶房客前來看房，但房東發現女方竟也穿著與男方一樣的房仲公司制服，這下事實勝於雄辯，原來是男房仲利用中午休息時間帶女同事前來「開房間」辦事。

只是如此誇張行徑讓房東差點崩潰，為了省摩鐵的費用竟選擇他的房子開免錢的房間，連冷氣都開到最強，且就算是要租屋的房客也不能如此，怒批房仲真是沒有職業道德，當場解約；而此事這兩天在房仲界傳開，一時間也傳為趣談。

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