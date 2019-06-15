愛情騙徒20天詐乾女師220萬元 法院認證「社會敗類」

2019-06-15 08:07

〔記者張瑞楨／台中報導〕有4段婚姻與多項犯罪記錄，僅高中畢業的男子黃永興，向施姓女教師誆稱是年薪500萬元的企業家，在中國與寮國經商，施女誤認遇到真命天子後，黃男再以寮國軍方與海關索賄等謊言，認識才短短20天，就「詐乾」施女220萬元，更扯的是，他得知施女已山窮水盡，自己人在台灣，卻瞎掰要從中國廣西偷渡到寮國，製造人間蒸發假象，藉此甩掉施女，法官痛批他是「網路蠹蟲、社會敗類」，依詐欺罪判刑2年6月，全案確定。

判決書指出，43歲的黃永興有4段婚姻，他在2016年間隱瞞第四任妻子，在交友網站刊登訊息，謊稱自己單身，是碩士畢業年薪500萬元的企業家，52歲施姓女教師受騙跟他聯繫，雙方於同年4月底見面，黃男對施女展開甜蜜攻勢，宣稱不在乎「姊弟戀」，以「老婆」稱呼施女，施女就此墜入愛河，期待能長相廝守。

黃男見施女中計，開始舌燦蓮花展開詐財之舉，同年5月1日以他在寮國投資7000萬元，尚不足250萬元為由，希望施女資助，施女遂於6日向銀行信用貸款130萬元，於12日核撥後交給黃男，另外，又提領50萬元存款給黃男，施男還瞎掰自己要到寮國，向施女借信用卡買機票，實際上卻是買音樂影片DVD等商品。

更誇張的是，施男於12日拿到施女貸款的翌日（13日），宣稱要到寮國，透過通訊軟體微信，在台灣傳送假行程給施女，包括「剛下飛機」、「有人來接我了」、「4點開會，和軍區司令」，再謊稱寮國軍區司令向他索賄台幣450萬，以及貨物報關被勒索，要給寮國海關台幣3萬元賄款，希望施女資助，他會派「表妹」去拿錢，可恥的是，他竟然叫不知情的妻子，假扮「表妹」向施女拿23萬元（其妻不起訴處分）。

之後，黃男又向施女借信用卡，要在寮國「買一批肥料」，卻是在台灣狂刷買金飾，前後兩次刷卡共10多萬元，直到信用額度不足，「刷爆」才收手，從4月底見面認識，到5月18日的短短20天，黃男已詐得近220萬元，又向施女謊稱，因股東逃漏稅被牽連，他人在中國被公安拘留，需要補交折合台幣1250萬元的稅額，「老婆可以幫忙我調錢嗎？」，施女坦白告知已山窮水盡，黃男乾脆瞎掰自己要從中國廣西省偷渡到寮國，製造人間蒸發假象，把施女的微信帳戶封鎖刪除，施女才驚覺上當。

彰化地院一審時，黃男雖償還165萬元，但卻全盤否認犯行，還厚顏無恥說，是真心與施女交往，法官痛斥他「滿口謊言，對配偶不忠，對他人無信，對家庭不義，十足愛情騙子、網路蠹蟲、社會敗類」，「在法庭上大言不慚，飾詞狡辯，妄語連篇，毫無反省之念」，依詐欺罪判刑2年6月。

黃男上訴二審，仍辯稱他確實到寮國與中國經商，台中高分院打臉說，黃男無出境記錄，借卡也不是買肥料與機票，而是在台灣買金飾與影音商品，更荒謬的是，他宣稱從中國廣西偷渡到寮國，但寮國卻是跟中國雲南相鄰，與中國廣西之間尚隔越南，並未直接毗鄰，如何直接從廣西偷渡到寮國？二審法官還批評他，「起心動念無不是邪惡，心術不正，手段卑劣，將女性當成提款機，令人不齒」，維持2年6月徒刑，全案確定。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法