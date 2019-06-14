退休女師 拿18趴詐270萬

2019-06-14

〔記者張瑞楨／台中報導〕享有十八％優惠存款的台中市陳姓退休女教師，竟頂著她有十八趴優惠存款在外招搖撞騙，誆稱她的優惠存款等每月利息高達二十萬元，還以「聰明的人錢不會留在台灣，會把錢放在海外」等話術，向兩名被害人詐走兩百多萬元，甚至借來他人信用卡狂刷購物、生活奢華卻分文不還，總共不法所得約兩百七十萬元；台中高分院認定她詐欺犯行明確，將她判刑一年九月，陳女須入獄。

吹噓有龐大資產 每月利息20萬

判決指出，陳女有退休公教人員優惠存款，但實際上早已將個人所有存款帳戶拿去質押借款兩百七十萬元。二○一四年她加入傳銷公司認識董姓男子，誘騙商請董男幫她刷卡代墊貨款，竟以她有十八趴利息收入豐厚等，強調一定會還錢，董男誤信，幫她刷卡一百五十萬元後，陳女卻食言。

陳女同年十月間搭火車時認識黃姓女子，又以自己財力雄厚等由向黃姓女子吹噓，對黃女說她有十八趴存款等，每月利息二十萬元，並在海外擁有龐大資產，最近還要再投資咖啡、電動車生意，以此向黃女借一百萬元，黃女交付九十五萬元（預扣五萬元利息）。

誘騙他人刷卡 旅遊、購物奢侈過日

陳女並向黃女借信用卡，保證會繳清消費及再給黃女十％酬勞，後來刷黃女的卡消費三十萬元，用於旅遊、吃大餐、護膚、購物等過著奢侈生活，卻僅繳納「最低繳款金額」，讓黃女揹下二十五萬元卡債。

陳女出庭時辯稱未使用詐術，是單純債務糾紛。台中高分院認為，陳女用十八趴存款獲取兩人信任，實際上該存款已於十年前就抵押借款，並積欠多家銀行卡債，信用差到被銀行拒絕發卡，此外陳女二審時與董男和解，只償還六萬元。

法官審酌全案，認定陳女詐欺屬實，將她判刑一年九月，犯罪所得扣除六萬元，其餘兩百六十四萬元沒收，全案確定。

以一般老師退休的優惠存款來看，一名吳姓老師說，她十多年前退休，選擇月退，沒有導師與主管職，有一百萬元的十八趴優惠利率，每月利息一萬五千元。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法