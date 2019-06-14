少給司機加班費挨罰10萬 桃客提告抗罰被駁確定

2019-06-14 13:43

〔記者溫于德／台北報導〕桃園客運被勞檢出少付蔡姓司機至少2243元加班費，同時是5年內第3度違反勞基法，遭裁罰10萬元並公布公司與負責人姓名；桃客不服，提告抗罰。台北高等行政法院審理認定，公里獎金與載客獎金應列為平日每小時工資額，依此計算加班費給司機，基於桃園市政府開罰有理，駁回桃客請求確定。

判決指出，桃園市政府勞動檢查處前年10月12日前往桃客勞檢，發現蔡姓駕駛自當年8月1日至31日止，加班時間應依平日每小工資加給3分之1共30.2小時、3分之2共9.5小時，經計算，桃客至少應給加班費至少8868元，卻僅給司機6625元。

桃市府認為桃客違反勞基法規定，且是5年內第3度違反，依法裁罰10萬元並公布公司與負責人名稱；桃客不服，向桃園地院提行政訴訟庭抗罰，但遭駁回。

桃客依舊不服，再上訴北高行；合議庭指出，「工資」是勞工因工作而獲得的報酬，也是雇主對於勞工提供勞務所給予的對價，具有「勞務對價性」及「給與經常性」；而勞工因任職工作而固定可獲得的報酬，即是工資，至於每次領取的數額是否固定，並不影響性質。

合議庭認為，依勞基法規定，雇主應依法發給加班者加班費，且勞基法具有強制性規範，以實現保護勞工目的；因此，公里獎金與載客獎金應列為平日每小時工資額，依此計算加班費給司機，基於桃市府開罰有理，駁回桃客請求，全案確定。

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