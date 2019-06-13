桃園人質挾持案落幕 侯友宜肯定「打漂亮一仗」

2019-06-13 10:11

〔記者賴筱桐／新北報導〕桃園市昨天發生黑幫份子挾持人質案，所幸平安落幕，未造成人員傷亡。新北市長侯友宜今天肯定第一線警察弟兄的辛苦，並讚許警政署長陳家欽等人親上火線作鎮指揮，期許未來中央、地方一條心，全力以赴拚治安。

侯友宜日前不滿前淡水警分局長陳良德態度消極，震怒「拔官」，展現魄力，今天出席警察節慶祝活動，表揚模範警察、績優資深員警及刑事鑑識楷模，慰勉警界同仁辛勞，盼激勵士氣。

侯友宜談到，昨晚桃園發生2名歹徒挾持人質事件，他看到警政署長陳家欽、刑事警察局長黃明昭、桃園市警察局長陳國進等人身先士卒，不是坐在辦公室，而是在第一線坐鎮指揮，不管成功與否，都要給予滿滿的鼓勵，「這是一個態度」。

侯友宜說，長官們帶著弟兄往前衝，第一線警察同仁奮不顧身談判、解救人質，警力上下一心，完成漂亮的一仗，展現守護人民的決心。他說，警察一定要行政中立、團結一心捍衛社會治安，昨晚的事件展現警察強大的向心力，值得全國民眾喝采，更是警界學習的典範。

侯友宜表示，他從基層警察出身，永遠走在最前面，與弟兄並肩作戰，從來沒有害怕、猶豫，「鼓勵從基層起，有責任幹部要扛」，在新北市發生的大小案件，各單位的幹部分層授責，團結一心、強勢執法。

他強調，「在新北市沒有軟弱的警察，誰敢欺負警察，只要執法是對的，大家團結一致、群起而攻之」，只有警察屹立不搖捍衛執法，才不會讓囂張的歹徒蠢蠢欲動，守護新北家園是他擔任市長最重要的決心。

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