「X-CUBE」內偷摸女孩 致小產僅判拘役55日

2019-06-12 13:05

［記者楊政郡／台中報導］牟姓男子等多人到台中市「X-CUBE夜店」為友人慶生，期間對「小琪」（化名）搭肩、摟腰，還捧臉作勢對其親吻，要拉她去廁所看他的「大蟒蛇」（意指男性生殖器），「小琪」以眼神向友人求救，友人以身體阻擋才化解，事後「小琪」小產，且常作惡夢又得憂鬱症，台中地院依違反性騷擾防治法判拘役55日。

判決書指出，牟男2017年11月間與「小琪」及友人，到中市「X-CUBE夜店」幫友人慶生，在2樓包廂旁吧檯，接續對「小琪」搭肩、摟腰多次，她不斷閃躲，牟男還以手捧住「小琪」的臉，作勢對其親吻，「小琪」以眼神向友人求助，以身體阻擋，才將「小琪」拉開。

「小琪」供稱：牟男摸她的腰跟胸部，先搭肩，手就慢慢下移到胸部、腰部，後來到屁股，她馬上撥開，但他就硬捧她的臉，作勢要親，鬍子都碰到了，她就一直閃開。該事後她常作惡夢，有看過心理醫生，醫生診斷出是輕微憂鬱症，牟男還硬要拉她去廁所，說妳要不要看我的「大蟒蛇」，她現在想起，就覺得非常噁心。

牟男曾到她背後用下體磨蹭臀部，磨蹭跟摸這些動作都是一起的來，整個很混亂，也不知道前後多久時間。

她回家後當晚睡覺就做惡夢，半夜哭著醒來，姊姊問她才講出來，姊才跟現在的老公講，還導致小孩早產。老公要找牟男好好講，牟男還罵老公，態度很惡劣，她才決定去報案。

被告否認犯行，辯稱他與「小琪」交情匪淺，「友達以上、戀人未滿」，對異性好友示好之接觸而已。

法官表示，被告的行為還未達強制猥褻程度，是趁「小琪」不及抗拒，突然對她為時間短暫、偷襲式之搭肩、摟腰、捧臉作勢親吻等觸摸行為，這是屬「性騷擾」行為。

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