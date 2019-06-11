ETC使用率未達標挨罰4億 高院判遠通免罰

2019-06-11 19:35

〔記者楊國文／台北報導〕國道電子計程收費BOT案，交通部高速公路局認定遠通電收ETC利用率未達合約規定，對遠通電收求償4億2750萬元，但遠通不服提出民事訴訟，台北地院去年判遠通電收勝訴，4億多元懲罰性違約金債權不存在；高公局不服上訴高等法院，高院認為高公局未能舉證遠通電收產能利用率落後，確符合契約所定服務品質或相關管理事項有重大違失等情形，今仍判高公局敗訴。

遠通電收公司主張，和高公局於2007年8月22日依促進民間參與公共建設法及其相關規定簽訂契約，由遠通電收負責高速公路電子收費系統的建置、營運、維護、操作及行銷服務。

遠通電收指出，高公局於2011年4月15日向遠通電收表示，因未達到契約附件議約確定條款第193條所規定的電子收費分年利用率第3年度所約定45%的目標，已構成違約。遠通電收同年6月29日向高公局提出以eTag創新科技與服務為主軸的實質零元電子收費裝置的「整體解決方案」後，高公局表示，如果「整體解決方案」的執行能達成其所規定的6個檢核點，將不再對遠通電收回溯懲罰違約金。

不過，遠通電收說，高公局竟分別於2012年6月29日、2013年6月28日及同年7月11日發函，指遠通電收未達到議約確定條款所定第5、6年度所約定分年利用率 65%、70%的目標，應回溯自2011年4月15日起至2013年8月16日為止，按日處以 50 萬元共計4億2750 萬元懲罰性違約金。

遠通電收認為，該段期間利用率落後的情形，並不符合契約所定違約成立要件，且已履行大部分的工作，高公局也未未受到損害，提起民事訴訟，請求法院判決高公局對遠通電收的懲罰性違約金債權不存在。台北地院判高公局敗訴，高公局不服，上訴高等法院。

高院審理認為，遠通電收於2011年4月15日至2013年8月16日為止的期間，雖然未達成議約確定條款第193條所定電子收費分年利用率目標，而違反該條的約定，不過，高公局未能舉證，證明遠通電收在該期間利用率落後，確符合契約第 22.3.1 條第 3 項、第 4 項所定服務品質或相關管理事項有重大違失，或者嚴重影響高速公路收費營運管理且情節重大之情形，因此高公局不能依契約第 22.3.2 條第 2 項規定對遠通電收處以懲罰性違約金，今判高公局敗訴。可上訴。

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