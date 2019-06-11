苗栗老翁夜晚離家 疑失足墜50公尺深谷亡

2019-06-11 12:43

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市77歲蕭姓老翁，昨晚7點多離家後就不見人影，妻子與珊湖里里長黃清和到警局調看監視器尋人，並請消防隊協助搜尋一夜未果，今早黃清和再率人至鄰近中港溪的懸崖峭壁邊，發現老翁倒臥在50公尺深的谷底，已明顯死亡，消防隊出動吊掛機具運出遺體，確切死因則待警方進一步釐清。

據了解，蕭姓老翁平時與妻子同住，2兒1女都在外地，昨天日間老翁就曾兩度離家，妻子都焦急外出尋人，但隨後老翁又都自行返家，晚間7點多老翁又無故外出，妻子在里長黃清和陪同下到警局調閱監視器，找尋老翁可能去向，但因老翁皆曾自行離家，因此未通報為失蹤協尋人口。

黃清和表示，經調閱監視器發現老翁離家後，在緊鄰中港溪的懸崖邊失去蹤影，懷疑是失足墜落，通報消防隊徹夜搜尋；搜救人員於30公尺高處架設固定點垂降搜索，直至深夜近2點仍未發現老翁蹤跡，經過與里長、家屬討論後，決定今早持續搜救。

黃清和今早先與4人至懸崖底下到處找人，在河邊發現老翁但已無生命跡象，通報消防隊後將屍體吊掛上岸。消防隊今早9點半開始執行吊掛作業，將老翁從50公尺深谷拉上，隨後交由警方釐清確切死因。

黃清和說，老翁平常十分熱心，經常至當地伯公廟打掃落葉，但近期身體狀況不佳、疑有輕微失智情況，雖有就醫但病況未改善，昨日獨自出門，疑似於距離住家100公尺外的懸崖邊，因天雨路滑不慎失足墜谷。

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