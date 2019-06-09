淡水大拜拜又爆鬥毆 8人保護管束

2019-06-09 13:28

〔記者曾健銘／新北報導〕一年一度的淡水大拜拜在7、8日盛大展開，吸引廣大信眾朝聖，淡水警方為防堵民眾街頭滋事，出動大規模警力全程維安，但仍破功，昨晚9時許，數10名宮廟成員行經淡水捷運站前，因為情緒高亢對著民眾叫囂、拉扯，一行人不僅拒絕警方勸阻，甚至對警員嗆聲、潑水，警方為防止衝突擴大，強勢將現場滋事的8人帶回保護管束。

新北市淡水清水巖祖師廟每年舉行遶境活動，但往年都有陣頭或是宮廟成員爆發衝突，進而演變成街頭鬥毆案件，網友稱為「淡水盃無差別格鬥大賽」，警方為防止街頭鬧事繼續發生，每年都動員大批警力維安。

警方調查，涉案的20歲鄔男，昨天與幾個陣頭好友參加遶境活動，直到晚間9時許活動全程結束，鄔男與友人因情緒高漲，行經淡水捷運站前竟與民眾爆發口角衝突，雙方隨後開始激烈拉扯，當時在場的警員發現後立即上前制止並要求查驗身分，未料，鄔男等人竟不願配合，甚至大聲嗆警、潑灑礦泉水。

淡水分局表示，公權力不容挑戰，在場警員立即呼叫快打部隊到場支援，30多名警員到場後立即將滋事的鄔男等8人壓制，為避免事端持續擴大，警方隨後依社會秩序維護法意圖滋事將8人帶回警局偵辦。偵訊時鄔男供稱因為情緒激動才會與民眾爆發口角，警方訊後予以保護管束。

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