檳榔西施嗆人妻「妳不能滿足他」 自拍淫照外流還挨告賠錢

2019-06-08 19:08

〔記者張瑞楨／台中報導〕現世報！台中市經營檳榔攤的廖姓檳榔西施，與已婚張姓男子通姦，還自拍性愛淫照，傳給張男的元配，嗆聲「妳不能滿足他喔，好好檢討一下」、「悲哀的張太太」，不料，兩人感情生變，廖女想分手，張男竟散佈裸體性愛照，還加註廖女是「妓女」，更糟的是，廖女還被元配告上法院索賠150萬元，廖女態度丕變，宣稱是被張男性侵害，法官認為廖女一再奚落羞辱元配，卻自稱被性侵害，說法過於矛盾，判決廖女應賠償30萬元，可上訴。

判決書指出，30多歲獨自扶養子女的廖女，2016年5月經營檳榔攤，與從事檳榔攤加盟的已婚張男有染，廖女很囂張，拍攝與張男的性愛照片，再把照片於2017年1、2月傳給張男元配，挑釁嗆聲「妳不能滿足他喔」、「他昨天還揪我過夜，妳會有機會再傷心欲絕」、「不要連老公都伺候不好」、「他胃口很大」，「妳有開始幫他補身體了嗎？他昨天很弱啊」、「悲哀的張太太」。

廖女卻沒想到，自己恣意妄為的言行會有現世報，2017年2月兩人情感生變，廖女有意分手，張男卻把廖女性愛裸體照片，傳到LINE群組分享眾人，還加註廖女是「妓女」（張男散布猥褻影像罪判刑6月，易科罰金18萬元），更慘的是，張男的元配對廖女提起刑事與民事訴訟，刑事審理中，民事則索賠150萬元。

廖女不否認拍攝通姦淫照，但她辯稱2016年底，她得知張男已婚，就與張男斷絕往來，但因張男從事檳榔攤加盟工作，她是下游檳榔攤，擔心被取消加盟，無法扶養小孩，才會被張男性侵害。

台中地院卻認為，廖女宣稱2017年1月被張男性侵害，卻於被性侵後1、2個星期，傳淫照與訊息嗆元配，還指張男「胃口很大」，廖女說詞與行為矛盾，不過，對要獨自扶養子女的廖女而言，求償150萬元太高，判決廖女要賠償元配30萬元，可上訴。

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