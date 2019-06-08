公親變事主！警處理消費糾紛 反遭婦人潑飲料扯安全帽

2019-06-08 16:54

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市淡水一對40多歲夫妻昨晚與通訊行發生消費糾紛，店員不滿遭夫妻辱罵，氣得報警，警方趕抵釐清，並請店員回警局提告，不料婦人卻突然情緒失控，朝員警背後潑灑飲料，與警方發生肢體衝突，控訴警察推人，當街扯下員警的安全帽咆哮，最後被丈夫帶離現場，整個過程被民眾拍下傳至臉書社團，引起熱議。

警方調查，這對夫妻昨晚6時許與通訊業者有手機資費的消費糾紛，雙方在店內協調，店員卻疑似遭婦人辱罵：「你怎麼像隻豬一樣！」店員氣得當場報警，要提出公然侮辱告訴，警方獲報趕抵釐清，隨後陪同店員回警局提告。

不料，該名婦人見狀突然情緒失控，朝員警背後潑灑飲料，並出手制止店員前往警局，與警方發生肢體衝突，並控訴警方推人，當街扯下員警的安全帽咆哮：「你不准給我戴安全帽啦！」見警方制止還持續嗆聲：「有種你銬我啊！」「我就不小心潑到飲料的又沒怎麼樣！」「你有證據說我是故意的嗎！」等話，整個過程都被民眾拍下，上傳臉書社團，表示影片要給警察留證，直說警察辛苦了！

警方表示，婦人當下聲稱是不小心潑灑飲料，員警當時背對婦人未目擊過程，至於拉扯安全帽一事，警方認為婦人自稱是孕婦，雖當時情緒過於激動，但並未對警方執勤過程造成妨害，而且未達強暴程度，暫不願追究，也未依妨害公務罪嫌逮捕，目前店員已完成公然侮辱告訴程序，今日將通知婦人到案說明。

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