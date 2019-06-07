網路留言辱罵家庭主婦 2韓粉賠8萬和解

2019-06-07 20:16

〔記者黃良傑／高雄報導〕不少媒體人、名人或網友曾控訴，曾遭韓粉網路霸凌、辱罵，多數人選擇隱忍，但一名鄭姓家庭主婦勇敢站出提告，2名韓粉各賠4萬5千、3萬5千元，共8萬元還當面向鄭女道歉，律師連立堅透露，目前還有7、8名韓粉被告「公然侮辱」訴訟中。

據了解，這2名韓粉分別是李姓、倪姓男子，其中有1人是公敎人員退休，3人在網路新聞上留言論戰，最後演變成非理性辱罵行為，竟留言「日奴綠畜還在崩潰啊」、「一個假帳號只會練肖話」、「去舔倭寇的LP」，又另外一則新聞中，鄭被留言辱罵「一些綠畜出籠子亂咬」等語。

律師連立堅表示，鄭姓家庭主婦決定把一部分和解金捐給弱勢，目前還有7、8件類韓粉留言霸凌和公然侮辱案，部分IP查出在國外，也有是假帳號，他呼籲網路留言或發表意見，務必注意法律範疇，不要一時情緒踩到紅線，誤觸法網。

倪姓、李姓韓粉被告，被害人指證、擷圖歷歷，案送入高雄地檢署後，因證據確鑿，雙方很快就達成調解，分別以4萬5千元、3萬5千元和解。

連立堅說被害人願意和解，只是要告訴動輒會霸凌、辱罵的韓粉，別以為躲在鍵盤後頭，就找不到人或沒事，任何留言都要謹慎三思，並對自己的言論負責任。

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