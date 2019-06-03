在群組集體辱罵霸凌同學 5國中女生寫悔過書賠償

2019-06-03 14:12

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市有5名國中女學生開臉書社群、涉嫌集體以不雅髒話辱罵、霸凌另1名女學生，被害女學生家長提告5名女學生公然侮辱。台南地院少年法庭開庭時法官訓誡5名女學生、要求寫悔過書；民事部分在法院調解下，5名女學生共賠償5萬4千元與受害女學生和解。

據了解，被害人的母親捐出賠償款的一半款項，藉此提醒大家用言語或文字霸凌別人是犯法的。

受害女學生母親表示，此臉書群組共有12名女學生，2018年9月上國中後成立，成員常在群組講一些「無用話」，其女兒疑在軍訓露營時因幫別人出頭引起誤會，造成群組分成兩派，進而有言語辱罵情事，甚至帶頭女學生涉嫌以弄壞的椅子要陷害她女兒受傷。

被害人母親說，女兒個性比較活潑，升上國中一年級後，跟著國小同班同學一起加入「公幹婊子團」群組，成員有12名女學生，常在群組講「賤人」、「當狗，狗也不配當」等垃圾話，群組後來分成兩派、彼此對立。她發現女兒遭侮辱後才拿資料到學校幫小女兒討公道，並向南市警方提起公然侮辱告訴、狀告其中5名女學生。

據指出，此女學生臉書社群成員分裂的原因疑是寒假前舉辦的軍訓露營，因為班級排練表演舞蹈，其中有1名學生練舞時頻頻出包，遭到其他同學指責，受害女學生見狀仗義執言，卻被其他女學生認為是幫人強出頭，從此雙方結下樑子。

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