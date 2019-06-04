直播怒飆李婉鈺三字經 館長涉公然侮辱遭起訴

2019-06-04 19:18

〔記者陳慰慈／新北報導〕前新北市議員李婉鈺因與網紅「館長」陳之漢的助理洽談訪談直播未果，演變成隔空互槓，李婉鈺不滿館長連開4次直播以三字經辱罵她提告，新北地檢署今依公然侮辱罪嫌起訴館長。

起訴指出，去年10月25日凌晨，館長以「李婉鈺來不成館長直播生氣氣，小宇（館長助理）躺著也中槍」為直播標題，怒飆李婉鈺「幹妳娘」、「幹妳娘雞掰」、「很白爛」；27日又以「李婉鈺議員要告館長，因為訪談被拒絕」為標題，二度開直播辱罵李女「混蛋」、「喬妳娘的客兄公啦」、「妳爸陰莖糾結成一團懶趴結歸丸啦」等語；李女提告妨害名譽，館長今年1月15日收到傳票後，又開直播再罵李女三字經。

庭訊時，館長供稱這些話是口頭禪， 並非針對李婉鈺辱罵三字經。

檢方認為，館長因與李婉鈺發生爭執，在憤怒、不滿情緒下，多次在直播說：「幹妳娘雞掰、妳爸陰莖糾結成一團懶趴結歸丸啦，妳娘啊客兄公」等抽象謾罵言語，言語已具針對性，聽聞者可感受到他的情緒波動，自屬攻擊言性言詞，而非平常口頭禪可比，足以貶損李女聲譽、人格與社會評價；縱使是口頭禪，也不能依其個人習慣做為免除侮辱他人的託詞，加上館長在直播「公然」謾罵，已達公然侮辱要件，因此將他起訴。

而李婉鈺另控館長直播內容有誹謗與意圖使人不當選，此部分檢方認為罪證不足不起訴。

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