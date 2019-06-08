黃偉哲唱功如何？ 學甲警友會主任交接一展歌喉

2019-06-08 16:31

〔記者楊金城／台南報導〕台南市長黃偉哲的唱功如何？台下反應整體來說還不錯。大台南警察之友會學甲辦事處主任最近交接，黃偉哲、台南市警察局長黃宗仁、學甲警分局長洪頂力、新任學甲警友會主任黃世偉就上台高歌「你是我兄弟」，和基層員警、警友博感情，獲得全場熱情掌聲。

黃偉哲參加警察局、警友會活動，如受邀上台唱歌，黃偉哲都會上去合唱，「堅持」、「你是我兄弟」可說是必唱歌曲，也會加上手勢，歌喉和唱歌架勢不錯，用唱歌表達對警察、警友的支持。

大台南警察之友會學甲辦事處（學甲警友會）前主任陳敏男，曾擔任學甲警友會副主任5年，再擔任主任18年，是台南基層警友會主任任期第二長，上週五交棒給黃世偉，包括黃偉哲、議長郭信良、立委陳亭妃、議員都出席新、卸任主任交接。

陳敏男也是學甲里長聯誼會會長，在學甲警友會的付出，可說是學甲分局員警最強的後盾，如今功成身退，仍被聘為學甲警友會榮譽主任，他感謝地方的支持。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法