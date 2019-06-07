3個月內2度謊報119 新北消防祭出今年首張謊報罰單

2019-06-07 16:52

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市林姓男子6日在淡水住處謊報急需119，消防員駕駛救護車耗費半小時，開抵報案處，林男母親辯稱兒子撥錯電話，但新北市消防局清查，發現林男3月1日也報案身體不適，同樣造成消防救護車空跑，今天認定林男蓄意謊報，將前往林家對他祭出今年第一張罰單。

新北市消防局6日上午10點25分獲報，淡水區仁愛街一名男子自述心臟不適，急需救護，消防員趕到時，背負裝備上樓，竟發現報案的27歲林男好端端在屋內，詢問其為何打119，低頭不語，詢問林母只淡淡回了一句可能打錯，消防員為之氣煞，回報消防局119釐清是否構成謊報。

新北市消防局救災救護指揮中心主任林登港表示，經確認，27歲林男今年3月1日也曾報案身體不適，造成消防救護車空跑，消防員當時就告誡林男與家人，昨日再謊報119，因這趟空跑，消防人車虛耗1小時，恐延誤其餘緊急案件的黃金救護時間，將開罰遏止謊報歪風，並提醒民眾若非緊急，不要無故撥打119或謊報火警，否則恐涉及消防法36條，吃上3000元到1萬5000元罰單。

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