中古車商自導自演 謊報賓士車被偷詐領百萬保險金

2019-03-19 10:53

〔記者姚岳宏／台北報導〕從事中古車買賣的50歲葉姓男子，去年底報警稱自己的賓士車遭竊，警方調閱監視器畫面，發現竊嫌前後只花40秒就把車偷走，顯不合常理，經查發現原來全是葉男自導自演，先找人開走自己的賓士轎車，再報警稱愛車遭竊，目的是要詐領百萬餘元的理賠保險金。

葉男今年元旦當天向北市文山二分局萬盛街派出所報案，表示停放在羅斯福路5段巷內的S550賓士車遭竊，警方調閱監視器查出該車去年12月25日中午11時許，遭1名頭戴鴨舌帽男子開走，經葉男確認後受理竊案，隨即組成專案小組偵辦。

警方仔細分析案發現場情形，發現疑似竊車男子，自靠近賓士車至將車輛駛離時間前後僅40餘秒，犯案過程過於短暫，後又查知葉男於報案後隔日（1月2日）即持報案證明單，至保險公司申請失竊險理賠，亦有違常情。

由於此案如通過審核，可獲得107萬元保險理賠金，警方覺事有蹊蹺，旋即聯繫保險公司暫緩理賠金核發，並循線找到疑似竊取賓士車的62歲步姓男子，通知到案說明，步男供稱是受葉男委託，持葉男給他的汽車鑰匙遙控器至失竊地點取車，並將車駛至新北市新莊一處大樓地下停車場停放，他稱對葉男謊報汽車失竊一節完全不知情。

警方持拘票將葉男拘提到案，葉男矢口否認犯行，也不說出賓士車下落，由於事證明確，警方詢後依詐欺、誣告及偽造文書等罪將葉男移送台北地檢署偵辦，並持續追查贓車流向。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/