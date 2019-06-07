北上打拚變乞討 警助殘疾男搭車返鄉過端午

2019-06-07 16:11

〔記者陳薏云／台北報導〕端午想返家卻沒錢！新北市一名67歲林姓男子，獨自北上打拚，卻因有殘疾，找工作一波三折，帶來台北的錢也耗盡，4日想到端午佳節已近，想搭車返家卻沒錢，正坐在路邊苦思時，永和警分局警方上前關心，得知林男困境，便透過新北市政府返鄉川資幫助，協助林男返家與親人團聚。

新北市永和警分局秀朗派出所警員侯國榮、沈芝妤6月4日晚上9時30分許，接獲通報表示，永和區中正路與福和路口，疑似有人身體不適坐在路邊，警方上前關心林男，林男便娓娓道來自己的故事。

林男表示自己設籍在台南市，原本想北上打拚，但因身有殘疾，找工作更是一波三折，原本帶在身上的盤纏也耗盡，只能四處乞討勉強度日，由於端午節將近，想返家卻沒有車費，只能在街頭流浪度日。

員警得知後，便請林男先一起返回派出所，並提供餐飲給予果腹，再透過新北市政府返鄉川資幫助，陪同林男前往台北轉運站購買車票，順利在端午佳節前夕返鄉與家人團聚，林男對警察的熱心協助更是感激不已。

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