誇張！帶國中兒子打籃球碰撞 竟當兒子面打爆對手的臉

2019-06-06 22:15

〔記者林嘉東／基隆報導〕潘姓男子帶還在念國中的兒子打籃球，只因與場上周姓球友身體碰撞，竟當著兒子的面，揮拳猛K對手的頭、臉。基隆地院痛批，潘做了最壞的示範，依傷害罪判處潘拘役30天，得易科3萬元罰金。

判決指出，52歲潘姓男子去年9月間某日下午2點，帶著念國中的兒子，在基隆市仁愛區光一路橋下籃球場打球時，與周姓男子打球時因身體碰撞發生口角，2人從打球演變成打人。

潘揮拳猛K周的頭、臉，致周的頭部、右眼受有鈍傷，臉部還有撕裂傷；周拿著醫院診斷證明書，報警控告潘傷害罪。

檢察官調查時，潘辯稱只有朝周臉部打一拳，但現場還有多名未滿18歲、還在念國中、國小的球友指證歷歷，加上周還有提出醫院診斷證明書佐證。

檢方認定潘避重就輕，推卸刑責之詞，將潘依傷害罪嫌起訴；周另對潘提起刑事附帶民事訴訟。

法院認為，「打球」原是正當健全運動休閒活動，卻因打球動作過於激烈，演變揮拳暴力相向的肢體衝突，潘不當的暴力衝突犯罪行為，竟還讓念國中的兒子居中勸架，隔擋潘毆打周，潘做了最不良「示範」、錯誤的「身教」。

法院認為，潘與周素無仇隙，只因打球動作過於激烈、雙方竟從肢體碰撞進而演變為揮拳相向的身體暴力。

潘打傷周後，不覺自己所為有錯，不願與周和解，犯後態度不佳，依傷害罪判拘役30天，得易科3萬元罰金。

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