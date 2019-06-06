上酒店玩女人還拍照嗆老婆 法院判離婚

2019-06-06 23:39

〔記者張瑞楨／台中報導〕巴姓男子迎娶泰國籍女子黎雅為妻，同住半年後，黎雅就離家出走，並於去年向法院提出離婚訴訟，她指控巴男好賭欠債，還疑似外遇，把跟不明女人親密狎戲的照片傳給她，似有嗆聲或炫耀之意，巴男反駁說，照片是他在酒店喝醉酒時拍攝，照片中的酒店小姐都已婚，沒有不正常關係，法院依這3張照片，認定巴男要負起雙方婚姻難以維持的較重責任，判決黎雅勝訴，雙方准予離婚。

判決書指出，巴男於2014年至泰國曼谷與黎雅（音譯）結婚，同年底黎雅到台灣與巴男同住，僅約半年餘，黎雅就在2015年5月離家出走，2017年間，黎雅接到巴男用手機傳來的3張照片，是不明女子坐在巴男的大腿上，兩人摟抱狎戲親密的畫面，黎雅不知照片中的女人是誰，她直覺丈夫可能外遇，跟不明女人有染，去年（2018年）向台中地院提起離婚之訴，黎雅還強調，離家主因是巴男沒有給她生活費，還對她口出惡言，又好賭積欠債，她常接到討債電話，擔心被人追債而離家。

巴男反駁說，3張照片是他醉酒時拍攝，照片中的酒店小姐都已婚有丈夫，雙方並無不正當關係，他反控黎雅拿到居留證就「跑掉」，離家後音訊全無，只有在辦居留證展延時，才會聯繫他，黎雅要負起婚姻生變的較重責任，聲明法院駁回黎雅的離婚之訴。

台中地院並未釐清巴男是否有好賭欠債等行為，即認定巴男與姓名年籍不明的女子擁抱，該女子還坐在巴男大腿上，親密程度已逾越普通朋友的關係，兩人婚姻難以維持，巴男要負起比較重的責任，判決黎雅勝訴，准予離婚，巴男上訴二審，宣稱拍照當時他已醉酒，不知自己做什麼，台中高分院見解與一審相同，維持離婚原判，可再上訴三審。

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