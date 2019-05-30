單親爸突猝死 14歲兒苦守靈堂待外界援助

2019-05-30 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕新竹縣一名正就讀國中的14歲張姓少年和父親2人相依為命。5月4日下午，張姓少年突然發現父親倒在客廳，並且已經沒有呼吸心跳，急忙打電話將父親送醫，但張父在送醫後仍宣告不治。6月4日張父即將出殯，但張姓少年根本無力處理後事。對此，台灣急難救護協會總幹事陳在斌今日也在臉書發文曝光此事，希望外界伸出援手。

陳在斌今日在臉書PO文，表示此事發生當天，弟弟（張姓少年）放學5點回到家，爸爸在洗澡，弟弟就回房間寫功課，突然間睡著，不料張姓少年7點起床時卻驚見父親倒在客廳，失去呼吸心跳，他第一時間打電話將父親送醫，但父親仍不幸死亡，死因則為心因性休克。

據了解，少年住在新竹縣關西鎮東光里的一處鐵皮屋，張父靈堂則設在竹東東壩殯儀館孝恩堂。陳在斌表示，台灣急難救護協會長期協助貧困弱勢喪葬，目前已經緊急募款，希望能籌到張父的喪葬費用，以及張姓少年的生活費。希望「弟弟可以順利讓爸爸一路好走」。

根據《ETtoday新聞雲》報導，新竹縣社會處指出，該案原本就是列管中的中低收家庭，對於後續處理事宜都回持續提供協助；不過由於少年父母離異，母親已經另組家庭，社會處將先將少年交由親戚照顧，並幫忙處理監護權問題，但暫時不會進行安置。此外，已有數位民代暫時出資協助，喪事結束後，家屬也可申請1至3萬元補助。

里長則透露，張父前妻為越南配偶，離婚後張父打零工獨力扶養兒子，十分辛苦。里長表示，雖然由於身分原因，或許不方便幫忙募款，但如果外界善心人士願意援助，也不會拒絕或反對。

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