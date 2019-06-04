擊斃竊嫌纏訟6年身心俱疲 張景義：問心無愧

2019-06-04 20:18

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警萬華分局員警張景義，在西門町開槍將拒捕的黎姓竊嫌擊斃，纏訟6年後，上週五終於獲最高法院判無罪定讞。台北市警局在今天公布張景義的專訪影片，張透露出6年來纏訟的心路歷程；張說，當初現場有立即危害，他在公權力的合法保障下才使用警械，「問心無愧！」

台北市警局今天透過臉書粉絲專頁「台北波麗士」，公布了張景義的專訪影片。據了解，這支影片是在上周五最高法院針對全案判決無罪定讞後，市警局特地派人製作，想讓外界了解警察工作不僅辛勞，若遇上訴訟案件，內心的煎熬與壓力更是外人難以想像。

在影片中張首先感謝警界各級長官，在訴訟過程中給予他許多協助，除了法律面的協助外，萬華分局前分局長陳文智，甚至還四處張羅80萬元賠償款項給黎嫌家屬。

話鋒一轉，張也透漏，打官司期間，司法程序曠日費時，他心頭上就像有一塊時頭壓著，一直到最高法院判他無罪定讞，他才放下心中大石。雖然訴訟期間讓他身心俱疲，但他仍努力正常上班、做好警察工作，因為他堅信當初他是在公權力的合法保障下，基於排除現場危害的情況才使用警械，他認為他問心無愧。

張也建議警界同仁，平時出勤若要使用警械，一定要看好現場狀況，警械也一定要準備好，他看到有不少同仁平時盤查時，都與被盤查對象十分靠近，他認為這樣十分危險，呼籲同仁必須建立良好的敵我意識。

判決指出，2013年黎姓男子在新北市拒絕盤查，開車撞倒警用機車後逃逸，警方追捕至台北市西門町，加入圍捕的張員朝車輪開2槍，1發貫穿擋風玻璃擊中黎男腹腔，黎送醫不治。

台北市警局臉書「台北波麗士」影片：

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