警員擊斃拒捕竊賊獲判無罪 北檢：尊重判決

2019-05-30 12:45

〔記者錢利忠／台北報導〕竊嫌黎育維為躲避警方追捕，開車衝進台北市西門町徒步區，遭時任台北市萬華警分局警員張景義開槍制止，其中1槍穿過副駕駛座車窗將黎嫌擊斃；台北地檢署前年5月將張景義起訴，一度引起熱議；該案經最高法院駁回上訴後，全案於今天宣告無罪定讞；對此，北檢今表示，尊重法院的判決。

新北市中和警方於2013年8月13日晚上，攔查涉偷汽油的黎嫌一路追至台北，在西門町的警員張景義獲報，見黎男開車上人行道，在黎嫌撞車時掏槍嚇阻，但黎嫌不從，張景義因而開2槍制止，誤將黎嫌擊斃。

張景義指稱，黎嫌開車衝撞他，為顧及人行道上民眾安全，他才射擊車輪；北檢雖曾兩度將張景義不起訴，但都被高檢署發回續查，北檢第3度調查時，經還原事發過程，認為張景義當時站在車輛右前方2公尺處，監視器雖未錄到開槍經過，但錄到黎嫌正倒車想逃，而非向前衝撞，也看不出黎嫌衝撞行人的意圖，認為用槍時機並非急迫。

檢方認為，根據警械使用條例第9條規定，如非情況急迫，應注意勿傷及致命部位，張景義當時掏槍已達嚇阻效果，用槍時應注意勿傷及致命部位。

檢方根據彈道鑑定報告指出，張景義擊發2槍，1槍從右前擋風玻璃射入，擊中黎男腹腔；檢方起訴認為，張景義辯稱瞄準輪胎射擊的說法，和彈道報告有落差，認定用槍時機不符規定。

法院則認定，黎男是毀損公物的準現行犯，並開車在人行道上疾駛，撞開阻車石才暫時停下，嚴重危害民眾生命，張景義拔槍喝令黎男下車，黎不下車也不熄火，仍保持可隨時加速移動的狀態，張景義站在車子右前方，見車輛還在移動，隨時可能加速危及路人，情況急迫刻不容緩而開槍嚇阻，當下已無更適合的替代警械，確有急迫需要，屬合理使用警用配槍，判決張景義無罪。

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