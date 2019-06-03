Q版大頭警察人偶犯防宣導很吸睛 2員警頂烈日汗流浹背換來的

2019-06-03 12:58

〔記者許國楨／台中報導〕今年的青春專案本月初登場，為了防止青少年在暑假期間染上毒色等偏差行為，警方昨天舉辦犯罪預防宣導活動，特別請來2隻Q版大頭警察人偶亮相配合，因造型可愛引起大小朋友爭相拍照，在得知這麼吸睛的人偶背後，是由兩名男女員警頂著烈日揮汗換來，直呼真的是警察難為。

今年度「暑期保護青少年－青春專案」從6月1日至8月31日止，警方將加強查緝供毒予少年及查緝利用兒少從事性剝削等案件外，更會至各校園、社區進行宣導，擴大向民眾積極宣導警方暑期各項措施，以預防青少年暑期偏差行為及被害。

而台中市第五分局除請轄內各機關、學校、公司行號以跑馬燈（LED）設備及網際網路網連結等相關網頁播送有關青少年接觸毒品、被吸收加入幫派、參與詐欺集團、遭色情行業利用等防範犯罪宣導標語宣導，昨天上午也在北屯區民俗公園舉辦青春專案犯罪預防宣導活動，

期間除協請交大警用大型重機車、兒童版電動摩托車到場，供民眾拍照及進行交通安全宣導「路口慢看停」行車路人慢看停，安全路口伴我行，偵查隊也精心設計多項老少咸宜的九宮格闖關遊戲，以遊戲提供民眾生動活潑的犯罪預防知識，只要通過考驗即能帶回精緻禮品，藉此提高民眾參與意願，寓教於樂。

警方同時特別請來2隻Q版大頭警察人偶配合宣導，只見兩名男女員警頂著大太陽下的高溫揮汗演出，還得儘量配合大小朋友爭相拍照的要求，差點就中暑，民眾則說，人偶雖吸睛，但這項任務不輕鬆，真的是警察難為。

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