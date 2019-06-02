連車手都攔不住…大鵬灣改裝機車賽事 加油打氣卻變打人

2019-06-02 23:03

〔記者陳彥廷／屏東報導〕大鵬灣國際賽車場今天有車隊承租，並舉辦鵬灣賽道重機改裝勁速活動，賽車舉行到一半，卻有群眾發生口角，最後竟淪1人遭圍毆的事件，網友譏為「機車盃格鬥賽」，經警方派遣快打部隊到場，最後帶回6名關係人。

東港分局東港所於今天中午接獲報案，指轄區內的大鵬灣國際賽車場發生打架情事，由於賽事參賽者眾多，加上還有園遊會性質的攤位，吸引不少人到場，警方擔心事態擴大，立即啟動快速打擊警力到場。

東港所所長陳慶豐表示，警方到場時相關涉嫌人等仍留在現場，且仍在口角當中，由支援的快打警力將涉嫌的6人全帶回分局偵查隊。

警方調查，發現以徐姓男子為首的5人到場為熟識的車手加油打氣，遇上另名也到場加油的林姓男子，原本應屬一起加油打氣的賽事，豈料竟因徐男等5人與林男發生口角變成打人鬥毆事件。

網路粉專「黑色豪門企業」下午也PO出投訴影片，影片中可見「開打」時，車手還想拉開，但隨後進而發生追打情事，林男也因此造成頭部多處受傷，就有網友留言「又是一些2486 在破壞玩車的水準」、「不要降低玩車人的素質好嘛」？

林男經送醫治療並無生命危險，但依法提出傷害告訴，警方針對此案，依傷害案函請屏東地檢署偵辦。

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