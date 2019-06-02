開車攜毒逃竄波及民車 猛警當街破窗揪出逮人

2019-06-02 22:14

〔記者許國楨／台中報導〕台中市黃姓毒蟲今天下午開車攜毒行經北屯區一處路段時，因形跡可疑被巡邏警方盯上攔查，黃嫌不但拒撿還狂奔逃竄，警方立即沿後追趕，雙方一路追逐到北區一處路口時，黃嫌為逃避查緝加速闖紅燈，瞬間撞上同向一輛機車及另輛自小客才停下，此時員警也趕到強勢破窗，儘管手肘因此掛彩仍奮勇將黃嫌自車內揪出當街制伏，並在車內起出毒品。

台中市第五分局北屯派出所警員黃浤源，今天下午四點多騎乘警用機車在轄內國祥街附近執行守望勤務時，發現前方一輛由36歲黃嫌駕駛的March自小客走走停停，形跡可疑，黃員不動聲色騎到車旁竟外瞄到車內副駕駛座上有疑似包裝毒品用的夾鏈袋，立即示意黃男停車受檢。

黃嫌因做賊心虛拒撿還加踩油門逃竄，黃員見狀隨即立即沿後追趕並通報線上警網支援，雙方一路沿崇德路往郊區方向追逐到北區健行路口時，March為逃避查緝直接加速闖紅燈，瞬間撞上一輛同向的機車，接著又撞上另輛沿健行路綠燈直行的紅色自小客才停下。

此時黃員也趕到，立即使用破窗尾蓋敲破駕駛座車窗後開門，並朝車內噴灑辣椒水後，與支援同仁一起將黃嫌揪出車外，過程中黃員右手肘雖被碎裂的玻璃割傷，但仍英勇負傷壓制黃嫌，並在車內起出9包安非他命毒品，分局長郭士傑隨後也到醫院探視黃員，對他的英勇稱許不已。

黃嫌警訊中辯稱，毒品是友人所寄放，卻不願供出友人姓名，警方懷疑他的說詞避重就輕，不排除黃嫌疑正在等候毒品交易對象，漏夜偵辦後先依毒品、妨害公務等罪嫌送辦，再繼續追查毒品來源。

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