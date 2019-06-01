白沙屯三媽駐駕新莊義消分隊 明晚擲聖筊送「小神衣」

2019-06-01 16:20

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市新莊地藏庵文武大眾老爺平安遶境明、後兩天登場，新莊義消分隊首次邀請白沙屯拱天宮媽祖，在消防分隊駐駕4天，祈求保佑所有消防、義消人員救災勤務平安，今天下午發送限量300個「消防平安小神衣」與民眾結緣，也呼籲廟會活動以爆竹煙火音效及製煙機取代放鞭炮，避免引發火警。

每年農曆4月29日及5月1日兩天，新莊地藏庵都會在文武大眾老爺聖誕前夕舉辦平安遶境，新莊義消分隊為響應地方盛事，連續十數年沿途發送鹹光餅，搭設紅壇牌樓，宣導以爆竹音效取代燃放，今年義消分隊更邀請到白沙屯拱天宮媽祖婆來到紅壇駐駕，祈求保佑救災勤務安全。

白沙屯拱天宮媽祖婆今天午時登殿紅壇至4日早上回鑾，為期4天，供民眾參拜，今天下午2點發送限量300個的「消防平安小神衣」與民眾結緣；明天晚上7點至9點，民眾至紅壇向媽祖婆祈求並擲出「聖筊」，就能獲贈神明加持過的小神衣，及蓋有文武大眾爺印章的平安鹹光餅。

新北市消防局第二大隊呼籲，廟會活動常因燃放爆竹不慎釀火警，提倡「爆竹音效真環保、神明保佑會更好」，爆竹煙火音效及製煙機取代燃放爆竹，也達到節能減碳目的，兼顧傳統民俗與公共安全。

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