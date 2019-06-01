掉手機怕耽誤毛孩找到幸福的家 暖警尋回她來函致謝

2019-06-01 15:15

〔記者許國楨／台中報導〕台中市黃姓女市民很有愛心，長期從事流浪狗救援及送養義工，手機裡滿是毛孩們的照片及相關資料，近期有一隻毛小孩要送養出國，重要的檢疫報告及收養人資料也全在手機裡，未料日前手機遺失，讓她唯恐因此耽誤毛孩找到幸福的家而急報案，警方最後順利尋回手機，讓黃女來信致謝，感謝暖警協助。

台中市第三分局正義派出所當天接獲黃女報案，表示稍早在南區忠孝路夜市買晚餐後發現手機不見，沿路尋找未果，黃女焦急的向警方說，長期從事流浪狗的救援及送養義工，手機裡滿是毛孩們的照片及相關資料，尤其近期有1隻毛小孩要送養出國，重要的檢疫報告及收養人等資料也全在手機裡，她唯恐因此耽誤毛孩找到幸福的家，不得已才向警方求助。

經員警詢問黃女遺失手機廠牌後，請黃女定位該手機，並出動4名員警前往定位點找尋，最後終於順利尋回手機，黃女對員警的協助不斷表示感謝，讓毛小孩得以順利出國找到幸福的家。

而該所隔兩天也收到黃女的親筆感謝信，信函中表示「致正義派出所全體人員：真的非常感謝諸位員警的熱心協尋，您們辦案的認真，親民態度等等，讓我非常感動」等語，所長張竣詒說，員警付出能得到民眾的支持不啻是員警執勤的動力來源，也讓員警感到一切的辛苦都是值得的。

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