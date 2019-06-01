疑因索討保護費不成 淡水4煞砸工地福利社

2019-06-01 10:34

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市淡水昨日驚傳工地福利社遭砸店，警方調查發現，疑似犯嫌向66歲的蔡姓女老闆索討50萬的保護費未果，竟派出4名惡煞，衝進福利社裡推倒58歲的林姓員工，隨後持棍棒將冰箱、商品砸壞，警方循線追查，迅速將4嫌逮捕到案，但犯嫌供稱只是路過時，看店內員工林男不爽，否認索討保護費，訊後依恐嚇取財、毀損罪嫌送辦，並持續緝捕索討幕後主嫌到案。

警方調查，蔡姓婦人承租淡水新市六路一段、後洲路一段口的土地搭建福利社，聘僱林姓男子作為員工，替附近工地工人提供涼水，今年4月，一名男子突然進到店內，開口就向蔡婦索討50萬元的保護費，蔡婦拒絕道：「你去收其他人的，我沒有錢給你」，該男也悻悻然的離開。

不料，昨日下午5時許，22歲的高男、莊男、王男及19歲的朱男等4名惡煞持棍棒闖進店中，猛力推倒林姓員工後將冰箱、商品砸毀後逃逸，蔡婦猜想與拒絕繳保護費一事有關，趕緊報案求救。

警方獲報調查，2個半小時後就將4名惡煞逮捕到案，但4人辯稱下午經過福利社時，看店內的林姓員工不爽，這才持棍棒砸店，否認有向福利社收取保護費，但因被害人指證歷歷，警方訊後依恐嚇取財、毀損罪嫌送辦，並持續追查幕後主嫌到案。

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