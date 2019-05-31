無期徒刑伺候酒駕犯 5張圖秒懂重點…

2019-05-31 23:10

〔記者吳政峰／台北報導〕立法院今天（31日）三讀通過刑法第185條之3修正草案，嚴懲酒駕行為，對於酒駕判刑確定5年內再犯致人於死者，最重可處無期徒刑，致重傷者，則可處3-10年徒刑，法務部為此特別製作5張圖，供民眾秒懂修法重點。

法務部指出，今年2月春節前夕發生酒駕肇事致人於死不幸事件，部長蔡清祥第一時間即嚴正譴責「對於酒駕撞死人的案子要用最嚴厲的處罰」，行政院蘇貞昌並指示要儘速修法嚴懲酒駕肇事致死傷的行為，法務部即著手研修刑法相關條文，擬具刑法第185條之3修正草案，陳報行政院經多次審議後，再經司法院會銜，送請立法院審議。

法務部表示，立法院三讀通過的修正案，較修正前之條文已加重再犯酒駕而致人死傷者之刑事責任，且最重已達無期徒刑，法務部對院兼顧嚴懲酒駕、罪刑相當及人權公約等意旨，訂定本條修正條文，予以尊重。

此外，法務部認為，依照立法說明可知，酒駕肇事致人傷亡，依個案具體情形及相關事證進行判斷，若具故意殺人或傷害之主觀犯意時，即回歸刑法殺人罪、傷害罪論處，也就是酒駕致人於死涉及殺人罪責時，最重仍可判死刑。

法務部呼籲，法官在量刑時應符合社會期待與國人的要求，讓每個人都能免於酒駕危害的恐懼與損害。

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