國中生單親爸猝死 新竹縣府：善款已足夠別再捐了

2019-05-31 20:50

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣關西鎮14歲張姓國中生相依為命的父親猝死，消息曝光後，掀起社會巨大「暖流」，不僅有陳姓男子上網私設管道「號召」捐助，還有很多人直接把奠儀送到靈堂，交給張生及其家屬。校方為張姓學生成立的教育儲蓄專戶，更在開放約3小時後就立刻達到募款上限20萬，還另引爆檢警要查陳男「私募」行徑的爭議，讓張姓國中生獨自咀嚼救不回父親的自責、還要試著理解大人世界的紛擾，校方擔憂他會有創傷症候群，今天下午緊急啟動輔導機制，希望協助他早日恢復寧靜。

新竹縣政府說，張家本來就是縣府列冊的中低收入戶，事發後，家屬並未委託他人代為勸募善款。而根據檢警今天初步的調查發現，陳男已募得100多萬元善款，但因未來使用方式不明，引發外界質疑，不僅檢警要深入追查其金流，縣議員張益生、張良印等人也要求縣府徹查，陳男是否也曾用類似方式「扶助」過原鄉鄉親，如果有，也須一併徹查釐清金流。

縣府請還願捐助弱勢的善心人士，把善款捐到教育部學校教育儲蓄戶，扶助其他也有救助需求的學子。

張男生前雇主葉先生說，到今天下午3點多，來自全台各地用奠儀方式直接送到靈堂的善款就高達30多萬，加上張家所在社區、鄰里募得的10萬元，以及學校在內的20萬，處理張男的後事已經夠用，「請大家把愛心資源分享出去，不要再捐了。」

葉先生說，學校的20萬將來是供孩子就學使用。其他的都將交給關西鎮代連忠進、東光里里長葉明璋共同監督，提供張生生活開銷。至於陳男下午也已主動致電說，將會把募得的100多萬面交張生及其家屬。

縣府社會處說，張男失婚後靠打零工扶養獨子，不幸往生後，張生有姑姑等親友協助處理後事，社會處社工也立刻訪視，學校師長全程陪同，鄰里並有人捐棺伸援，並非陳男在網路所言孤立無助。

葉先生說，張男受僱於他已有10幾年，因年過60、手腳也不夠俐落，所以平時主要從事除草或搭帆布棚等雜務，為人隨和、憨直。平時雖曾聽說他喊過胃痛，最近半年也有白內障問題，但健康狀況並無大礙。

為了扶養獨子，張男相當省吃儉用，不僅捨不得花時間開刀處理白內障，就連手機都自己用最傳統的，卻肯花錢買智慧型手機給孩子，生前最大的娛樂享受應該就只是抽幾根菸而已。

張男後事告一段落後，張生的監護權將交給已改嫁的越南籍母親負責，雙方住得也不遠。

校方直言，張生跟父親年紀相差太多，又正值叛逆期，溝通或有待加強，但當他發現父親猝死倒地，立刻用半個月前學校才剛教過的CPR試圖搶救，且因未能救回父親，而陷於自責，雖表現得堅強、冷靜，但一度失控當著師長的面痛哭，不斷喃喃自責「很恨沒辦法救回來」，讓人心疼。

再加上後續募款風波，以及瞬間暴衝而入的「暖流」衝擊，校方擔心張生會有創傷症候群出現，已經緊急啟動相關輔導機制，希望幫助孩子早日走痛這次驟失至親的痛苦。

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