酒後嘿咻姊妹淘老公還一舉懷孕 女健身教練判賠12萬

2019-05-31 19:10

〔記者陳慰慈／新北報導〕31歲李姓健身女教練指控酒後遭楊姓同事性侵後懷孕，楊妻向她道歉，表示願賠償100萬元，但事後夫妻不但未依約給付，還反告她妨害家庭，法官調查認為，難認李女當時酒醉意識不清，依相姦罪判李女有期徒刑3月，得易科罰金9萬元確定，新北地院今再判李女須賠償楊妻12萬元，可上訴。

已有男友的李女與楊姓夫妻相識多年，楊妻也將李女當作妹妹看待，判決指出，2016年11月3日凌晨，李女、楊男下班後與同事到KTV唱歌喝酒，酒後不醒人事的楊男，起床後發現躺在李女的租屋處，2人衣著完整，楊男還不放心的問對方，「我們有沒有發生什麼事？」得到「沒有」的答案後，楊男才放心離開。未料，前年1月李女發現懷孕，檢驗DNA是楊男的孩子，李女想留下這個孩子，竟要求結婚多年未生子的楊男離婚，楊男認為紙包不住火，將此事向妻子坦承，楊妻因此對李女提告相姦，檢方也將李女起訴。

審理時，李女供稱，楊妻得知後要她拿掉小孩，會給她100萬元當作補償，未料她做完人工流產手術後，楊妻就反悔還對她提告，認為酒後遭楊男性侵，自己才是被害人。

楊妻則說，原願意賠償100萬元給李女做流產調養身體及不能工作的補償，並非為老公的行為道歉，後來覺得被欺負的是自己，所以才對李女提告也沒有支付100萬元。

刑事部分，法官調查，李女因未拿到100萬元，加上楊妻揚言提告妨害家庭告訴，李女才對楊男提告性侵，且李女自承楊男雖曾順路送過她回家，但不知她家住幾樓？若當晚李女酒醉，楊男如何順利進入李女屋內與她發生性行為？且李女事後還傳訊楊男：「對不起，我們都有錯」、「我有跟大嫂道歉，但她都沒有回覆我」；另也傳訊楊妻：「我們是醉了不小心，我有不知道事情會變成這樣」等語，加上李女提告楊男乘機性交獲不起訴確定，認定李女相姦犯行。

楊妻另再提民事訴訟，控訴李女破壞夫妻婚姻幸福，害她罹患焦慮症及失眠，精神承受極大痛苦，向李女求償500萬元精神慰撫金，李女經通知未出庭，也未提出書狀聲明，民事法官依刑事判決，認定楊妻配偶權遭侵害，但考量李女薪資與現今工作不明狀況，判賠12萬元。

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