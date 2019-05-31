人夫援交13歲國中生 賠償獲和解逃牢獄之災

2019-05-31 10:28

［記者楊政郡／台中報導］40歲已婚蔣男吃嫩草，竟援交未滿14歲少女2次，面臨3年以上至10年有期徒刑，不過法官審酌少女口頭上說自己是國中生，網路個資又填寫21歲，難以讓人判斷未滿14歲。但少女稚氣未脫，蔣男也不致誤判女子已成年，且兩次性交少女皆未化妝、未打扮，法官依對滿14歲未滿16歲女子性交罪，判處1年，事後雙方和解，已取得原諒，給予緩刑3年。

判決書指出，蔣男已婚、育有1子，去年2月間透過通訊軟體認識「小婕」（化名），她在網路個資上填寫21歲，但兩人見面後，「小婕」口頭上說自己是國中生，蔣男也沒有仔細再問，2月28日認識，3月4、17日兩人就合意到某汽車旅館性交。

「小婕」母親看到她通訊軟體上曖昧對話，追問下才發現上情，母親認為「小婕」才13歲，竟被40歲大叔帶出去性交，比她爸爸年紀還大。

蔣男坦承與「小婕」有兩次性行為，但辯稱她在網路上是上「成人聊天室」，且個資上寫21歲，還有出生年月日。不過「小婕」堅稱，她之前就與5、6人出去過，她都會告知自己是國中生，也告知蔣男她是國中生，且兩次性交她都沒化妝、沒打扮。

法官認為，被告想要以少女個資填寫21歲來脫罪，但少女稚氣未脫，任何人都能判斷未滿16歲，且我國國中生年紀介於13至15歲間，蔣男不至於誤判「小婕」已成年，不過也難以苛責蔣男能知道「小婕」未滿14歲，所以蔣逃過3年以上10年以下罪責，改依對14歲以上未滿16對女子性交罪，判1年徒刑，雙方已和解及賠償完畢，蔣男無前科給予緩刑3年。

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