檢察官直上二審報名將截止 劍青檢改憂黑箱作業

2019-05-30 14:27

〔記者黃捷／台北報導〕法務部新上路的「調二審辦事歷練方案」，報名將於明（31）日截止，新制人選產生方式仍採傳統「用人機關內部評選」，劍青檢改認為此作法缺乏公平客觀，恐有黑箱疑慮，不利長遠改革，今提出4大聲明，盼法務部能參考修正。

劍青檢改聲明第一點，指過去將一審檢調辦事，都是用人機關基於特定用途借調，因此人選會尊重用人機關，而新制目的是增加一審檢上二審歷練機會，並非高檢署為特定用途主動提出，因此法務部應規畫新的人選產生程序，不宜沿用傳統作法。

聲明第二點，新制中產生「新二審」的方式極為競爭，由各地檢署推薦後，還得經過檢審委員討論，再提交名額1.5倍的名單供法務部長圈選，但調辦事程序極為簡單，只需用人機關自行挑選，提交等額名單給檢審會審議，幾乎不會被駁回，未來又能成為優先升官條件，恐釀成另一種裙帶關係，演化成「近親繁殖」惡果，不利檢方整體發展。

聲明第三點則建議，法務部可採自行報名方式，所有人選均交由檢審會審議，或可採公正委員會推薦名額1.5倍名單，再交由檢審會審議，檢審會亦可一併審酌新二審候選名單，依區域分配等因素加以選擇、調配。

聲明第四點指出，改革是長遠之計，人事制度應力求公平、透明，才能獲得信賴。法務部既提出新制，就相關配套及執行程序均應一併審慎規劃，建請勿抱持「想當然爾」的態度，循往例一概交由用人機關挑選，否則後患孳生，將反噬改革美意。

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