監委不只調查曲棍球案 還認為傅崐萁等6案有問題

2019-05-23 15:23

〔記者吳政峰／台北報導〕高涌誠、蔡崇義等6名監委14日指檢察官陳隆翔偵辦曲棍球案時，漏未聲請沒收犯罪工具「印章」，違失重大，決議提起彈劾，引發法務部、檢察界、甚至律師界全面反彈，回擊監察權干預司法權，事實上，光是去年，監察院就認定傅崐萁等6件司法案件有問題，分別要求法務部、司法院等機關做出相對應作為。

一、107司調36指出，台中高分院審理103年度重金上更（二）字第11號判決（傅崐萁炒股案），法院未提示相關證據，對被告訴訟基本權的保障不周，決議函請司法院檢討改善。

二、107司調56指出，高等法院101年度重選上更（三）字第69號刑事確定判決（前立委陳朝龍賄選案），法院未能正面、積極調查證據，認定事實與社會經驗不符，且偏採不利於被告證據，而屬有罪推定，核有判決違背法令之情事。

法院擬制推測被告「均在當下」產生行賄犯意，並達成「犯意的默示合致」，顯然濫用自由心證，並違反無罪推定及罪疑唯輕原則。法院僅挑選對被告不利之證人證詞，屬「有罪推定」，顯已違證據裁判原則；且未傳喚對被告有利之證人，亦有判決理由不備之違法。決議函請法務部轉請最高檢察署檢察總長研提非常上訴。

三、107司調39指出，台南高分院94年度重上更（六）字第60號判決（李春生殺人案），檢察官未將該案血跡送鑑定、未就血跡詢問相關人、未勘驗相關人等有無血跡反易等，顯然偵查草率，未善盡偵查主體之義務；未檢視測謊鑑定程序資料是否正確等相關證據資料，有違實務所採刑事證據法則，未符刑事訴訟法第161條第1項檢察官應負實質舉證責任規定。

另外，法院採信證人證詞及測謊報告，顯有違刑事訴訟法第160條規定，並有未調查證據及判決理由矛盾之違法，並違反無罪推定原則。決議函請法務部研酌提起再審或非常上訴。

四、107司調48指出，高雄高分院103 年度上易字第574 號刑事確定判決（陳敬鎧詐盲案），法院就陳敬鎧視力之判斷違反專業經驗法則、論理法則且前後矛盾，無科學、醫學論據或鑑定報告為基礎，且未為必要調查。

法院漏未斟酌對被告有利之相關證據，亦未敘明不採或捨棄之理由，核屬足生影響於判決之重要證據漏未審酌。法院未能使被告為交互詰問，剝奪被告訴訟上防禦權，違反正當法律程序。決議函請法務部研酌提起再審或非常上訴。

五、107司調31指出，台北地方法院105年度訴字第392號判決（許哲偉搶奪案），檢察官未查明犯嫌是否為被告本人的犯罪事實即提起公訴，未為起訴之基本說明，不符檢察官倫理規範第8條「檢察官辦理刑事案件時應致力於真實發現」及第9條「對被告有利及不利之事證均應詳加蒐集、調查及斟酌」之規定。

法院過度重視被害人之供述證據而對被告為有罪判決。決議函請台北地檢署依職權研議為許哲偉之利益提起再審。另函請士林地檢署對承辦檢察官為職務監督處置。

六、107司調26指出，台中高分院105年度上訴字第1305號案件（李聰祥貪汙案），法院採信共同正犯唯一指訴並無補強證據；認定事實以擬制推測之方法，違反「罪證有疑、利歸被告」原則。決議函請法務部轉飭所屬研提再審。

綜觀上訴六案，均為監委調查認定有違失的司法判決，「函請」相關機關做出適當處理，換言之，這些案子中，監察院尚保留些許餘地，未過度干預司法權。但在陳隆翔的案子中，監委直接以「認事用法」有誤，提起最嚴厲的「彈劾」，形同透過懲處指導司法官何謂是非對錯，對法界來說，踩入辦案核心就是踩到地雷，自然引爆前所未有的反彈。

彈劾文挨轟違反「法官法」30條「適用法律之見解，不得據為法官個案評鑑之事由」，連同為監委的方萬富、江明蒼、仉桂美、包宗和、蔡培村等5人也公開聲明反對高涌誠等6人的彈劾，戰線從司法官燒回監委，一場監察院內戰一觸即發。

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