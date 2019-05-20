曲棍球彈劾案引監委互槓！ 贊成者批反對者斷章取義

2019-05-20 23:06

〔記者謝君臨／台北報導〕檢察官陳隆翔因偵辦「曲棍球協會詐領公款案」，日前遭監察院彈劾，引發司法界反彈，當初在審查會投下不贊同彈劾的5名監察委員，今也聯合發表新聞稿，強調「監院同仁實在受夠了」，並就當初反對理由進行說明；對此，負責調查彈劾案的監委高涌誠、蔡崇義稍早也發表聲明，強調5名監委說法斷章取義。

監委方萬富、江明蒼、仉桂美、包宗和、蔡培村今聯合發布新聞稿，說明當初審查會時，所持反對的法律層面理由；並指若以法務部檢察司司長接受監察院約詢時，所說的話導出「經過法務部認證」，那就言重了，更傷及監院形象及辦案公平的立場，「監院同仁實在受夠了」。

對此，高涌誠、蔡崇義稍早發出2點簡短聲明，強調5位委員的意見說明斷章取義，並非可採。另，關於其意見說明，提及審查會審查過程及約詢內容等，並非全貌，且屬於尚未通過司法及獄政委員會審查的調查報告之內容，依法須待委員會審查後，才得將全文上網公布，請外界耐心等候，屆時自有公評。

高涌誠、蔡崇義調查，曲棍球協會前秘書長李淑惠於2012、2013年度，未經選手同意刻印，偽造選手住宿、膳食、零用金等單據申請補助，並涉侵占、盜用公印文，但檢察官卻違反辦案程序，僅論斷李偽造文書及業務侵占犯意，而未論偽造印章等犯罪事實，事後並將印章還給李；監院14日通過彈劾案。

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