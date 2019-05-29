影片曝光！天兵天降護廟？醉漢推天公爐竟反彈3公尺

2019-05-29 20:05

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市63歲江姓男子怨嘆人生不順利，20日凌晨酒後騎腳踏車，行經東區的都城隍廟前摔倒，他怨天怨地，責罵城隍爺不保佑，要把廟前的天公爐推倒，玄奇的是，不但沒推倒天公爐，他反而宛如被一股力量回推，踉蹌往後倒退3公尺，他不死心，指著城隍爺怒罵，把香爐的香「倒插」，再把廟前石獅子的耳朵扳斷，2天後他再行經都城隍廟，被廟方管理員認出報警，警方意外發現他是逃亡1個多月的竊盜通緝犯，逮捕歸案入監服刑。

江男從事資源回收，收入微薄而居無定所，人生過得不順利，本月22日凌晨1時許，他喝酒後心情差，騎腳踏車行經都城隍廟時摔倒，他更是怨恨上天對他刻薄不公平，連城隍爺都不保佑他，害他摔倒，他氣得要把天公爐推倒。

不料，廟方監視器畫面卻顯示，他雙手碰到天公爐，突然踉蹌往後退3公尺，宛如一股無形力量把江男推回去，江男似乎也嚇了一跳，沒有繼續推倒香爐，而是把香爐的香拔起來倒插，亦即「倒插香」，代表「不靈驗、我不相信神明」。

錄影畫面顯示，江男又伸長右手，指著城隍爺的方向怒罵一陣子，再狂踢廟前的機車，之後，改為欺負廟前石獅子，用力扳斷石獅的左耳，但因裡面有鋼筋，耳朵雖然折斷，但鋼筋仍相連，江男盡興後揚長而去。

當天上午廟方見石獅子被破壞，調閱監視器，見到江男推天公爐卻踉蹌反彈的過程，該廟總務組長陳乙彤說，江男推天公爐的動作與力量不大也不強，卻是踉蹌往後倒退，他們認為是天兵天將保護天公爐，江男才會被一股力量往後推。

案發當天廟方沒報警，事隔2天，22日中午時，江男再度行經該廟，被廟方的管理員認出來，報警將他逮捕，江男否認上述行為，警方出示錄影畫面，他又推稱醉酒忘記了，警方查驗身分，發現他是今年4月被發佈通緝的竊盜通緝犯，遂將他逮捕解送檢方入獄。

這間都城隍廟創立於1964年，是由知名的新竹都城隍廟分零，陳乙彤說，神明很慈悲，董事會希望江男向神明懺悔，如果擲筊獲得城隍爺原諒，該廟就不追究毀損責任。

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