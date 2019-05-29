「就業歧視」愛滋員工被罰30萬 飲料店打行政訴訟輸了

2019-05-29 17:39

〔記者王定傳／新北報導〕知名手搖飲料店分店員工阿強（化名）2017年間向店長表示因牙痛不適，工作反應較慢，並告知自己是愛滋感染者，希望獲得體諒，店家獲知後卻予以調職、資遣，新北市政府接獲申訴後裁罰店家30萬元，店家雖不服提出行政訴訟，新北地院法官審理後也認定構成就業歧視，判店家敗訴。

據查，阿強在2017年3月1日進入該分店工作，同月12日，他告知店長因牙痛不適，工作反應較慢，且為愛滋感染者，希望店長能體諒，不料，店家隔日就要求阿強離職，經拒絕後，店家仍希望他調往內勤工作。

同月27日，阿強向新北市政府申請勞資爭議調解，請求回復原職務，資方表示門市營運已補足新人力，希望他接受調動，阿強拒絕，但同意以資遣方式終止勞動契約；最後店家給付資遣費2431元，並開立非自願離職證明書。

4月17日，阿強委託中華民國愛滋感染者權益促進會，向新北市政府衛生局提起申訴，衛生局召開「感染者就業權益保障審議小組會議」後決議成立就業歧視，依違反「人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例」裁處30萬罰鍰。

店家提訴願被駁回後，再提行政訴訟並解釋，分店主管因誤認愛滋病會污染食品，經查證後坦承處置不妥，向阿強道歉獲接受，事後，雖有商議「因應公司門市營運調職」可能性，但從未強制要求調職，之所以採調解方案即資遣方式，源於阿強要求，並無歧視及強迫離職。

法官審理認為，店家獲知阿強有愛滋病後，才要求調整職務及調職，明顯就是歧視，且刻意不讓他回任原職位繼續工作，是不公平的差別待遇，侵害阿強維持原有就業權益，市府裁決沒有問題，判決敗訴；可上訴。

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