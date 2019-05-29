褲頭異常隆起…刺青男藏毒露餡

2019-05-29 15:28

〔記者許國楨／台中報導〕台中市劉姓男子攜毒開車被保大員警攔查，渾身刺青的他雖神情緊張仍強做鎮定向警方表示，「我已經改改邪歸正，不再碰毒了」，只是異常隆起的褲頭仍引起警方起疑，果然在掏證件受檢時被眼尖員警發現露出褲腰的一截毒品，連同車內一堆毒咖啡包一併被查獲。

台中市警局保安大隊第一中隊上週六下午執行加強取締酒駕勤務巡經西屯區經貿路口時，發現對向一輛自小客看到巡邏車有刻意閃避行為，員警直覺有異趨前盤查，只見渾身刺青的21歲劉姓駕駛神情慌張，不等警方開口便急著自清說，「我已經改改邪歸正，很久沒有碰毒了」。

但此地無銀三百兩的說詞反讓警方直覺可疑，隨即請他出示身分證件並詢問身上是否攜帶違禁品，此時眼尖員警發覺劉男褲腰鼓鼓的疑似藏有不明物品，進一步細看果見露出褲腰的夾鍊袋一角，劉男這才自知法網難逃自行從「褲腰帶」內取出毒品K他命14小包（共23.77公克）。

警方同時在車內起出摻有K他命的毒咖啡包14包（共107.74公克），隨即將劉男帶回偵辦，劉男在警訊中供稱，因平日靠打粗工為生，體力消耗極大，為了提神才染上毒癮，沒想到剛買完毒品準備回家就遭警查獲，真的是賊星該敗；警方則勸誡劉男為了身體健康不要再碰毒品了，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

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