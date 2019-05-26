叫傳播不給錢 小黃司機被逼學狗爬

2019-05-26 22:20

〔記者王定傳／新北報導〕廖姓計程車司機積欠林姓傳播小姐6000元坐檯費，被催討時，吹噓自己幫派份子，引起真正黑幫份子黃姓男子不滿，認為他欺負弱女子，糾眾持空氣槍押他到停車場，逼廖男學狗爬、拿電擊棒毆打並錄影，新北地院審理後依剝奪他人行動自由罪，判黃男5個月徒刑，他另被查出持有手指虎，判拘役40日。

本案共犯劉姓男子被依剝奪他人行動自由罪判刑4月；林女及其女性友人，因參與其中，同樣觸犯剝奪他人行動自由罪，各判拘30日，可上訴。

檢警調查，林女希望廖男匯還6000元坐檯費，但廖男拒絕還在電話中吹噓自己是幫派份子，有槍且販毒；林女不敢孤身前往，請林姓女友人陪同。

黃男從林女友人口中獲悉此事，認為廖男欺負弱女子，前年12月11日中午，夥同劉姓男子等人，持不具殺傷力的瓦斯槍及CO2左輪手槍抵住被害者、毆打，並命令他坐上汽車，押往新北市三重區疏洪東路一段某停車場。

抵達後，黃男喝令廖男爬下車、跪在地上，輪流質問以後會不會再叫傳播不付錢？會不會騷擾2名林女？在賣什麼毒品？等並要求廖男道歉，但因不滿其回答，出腳踹踢，還持電擊棒毆打，林女友人則在旁持手機錄影；由於有民眾目擊司機遭毆打、挾持上車，記下車號報警，警方獲報循線逮捕4人。

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